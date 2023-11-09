مجانًا.. تفاصيل مبادرة وزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة|المواعيد والأماكن

في مبادرة إنسانية من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للإعاقة، أعلنت مستشفيات الشرطة في نطاق جميع محافظات الجمهورية، عن استعدادها لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة، وصرف الأدوية التي يحتاجونها مجانًا.

توقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة بمستشفى الشرطة:

من المقرر أن تبدأ هذه المبادرة، بدءًا من يوم 20 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.

تفاصيل مبادرة وزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة

بدورها، أوصت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس، أمهات الأطفال ذوي الإعاقة، بضرورة الذهاب إلى مستشفيات الشرطة بنطاق محافظات الجمهورية في المواعيد المعلنة، للاستفادة من مبادرة الوزارة وتوقيع الكشف الطبي بالمجان على أطفالهم.

تفاصيل مبادرة وزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة

في الوقت نفسه، ثمنت المشرف العام على المجلس، التعاون المستمر بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، خاصةً في المناسبات والأيام العالمية التي تخص ذوي الإعاقة، والتي يتم فيها فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على ذوي الهمم، أو استخراج الأوراق الثبوتية لهم مجانًا.

تفاصيل مبادرة وزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة

كما وجهت جزيل التحية والتقدير إلى اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، على اهتمامه الدائم بقضايا ذوي الإعاقة وتوجيهاته بشأنهم، كما وجهت الشكر إلى اللواء د. عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، على التواصل الدائم مع المجلس فيما يخص حقوق ذوي الإعاقة والإشكاليات التي تواجههم.

تفاصيل مبادرة وزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة

وجَّه اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة وصرف الأدوية لهم، بالإضافة إلى وأيضًا، إيفاد ممثلين عن القومي للإعاقة لزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة ومتابعة فعاليات مبادرة الوزارة.