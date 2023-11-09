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الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يخسر أمام برشلونة في مونديال اليد

يد الأهلي
يد الأهلي

خسر فريق اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 37 - 26 ، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بالجولة الثانية والأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيف المملكة العربية السعودية فعالياتها.
 

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الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة


وفقد الأهلي بتلك النتيجة فرصة المنافسة على لقب البطولة ، ليكتفي فقط بخوض مواجهات المراكز الترتيبية.
وحقق الأهلي انتصاره الأول في البطولة ، خلال اللقاء الذي أقيم أمام النور السعودي بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وتأتي مشاركة بعثة رجال يد الأهلي في السعودية برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي يتواصل بشكل دائم مع مدير عام النشاط الرياضي بالفريق للاطمئنان على كافة الترتيبات وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي خلال مشاركته في البطولة.

وتأتي قائمة الأهلي في البطولة كما يلي :

"عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد الرحمن حميد، إبراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، أحمد خيري، سيف هاني "فوكس"، أحمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، أحمد عادل، عمر خالد "كاستيلو".
وعمر سامي، أحمد هشام "سيسا"، عبد العزيز إيهاب "زيزو"، محمود عبد العزيز "جدو"، إسلام راضي، عبدالرحمن فيصل، عمر خالد حسانين.

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