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الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

السبت.. استكمال محاكمة متهمي خلية مبابة

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة الجنايات، المُنعقد بمُجمع محاكم بدر، يوم السبت، مُحاكمة 7 مُتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

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كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وجاء ذلك بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

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