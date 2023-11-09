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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مشوار ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية قبل مواجهة الطلائع في الجولة 11

فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2007

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ مساء اليوم الخميس خارج ملعبه مع طلائع الجيش، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

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ويخوض أهلي ٢٠٠٧ مباراة اللليلة ممتلكًا في رصيده ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح.

وتمكن فريق أهلي ٢٠٠٧ خلال مشواره بالمنافسات حتى الآن من الفوزعلى فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر.
وتمكن الأهلي من تسجيل ٢٣ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني للأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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