الرائد يهزم الشباب بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق الرائد الفوز على نظيره الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الرائد يهزم الشباب في الدوري السعودي

استطاع تسجيل هدف التقدم لفريق الرائد اللاعب كريم البركاوى فى الدقيقة 6، وأضاف زميله تافاريس الهعدف الثاني فى الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وأحرز رومان سايس دف حفظ ماء الوجه فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة لتنتهي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الرائد..

فى حراسة المرمى: مورييرا

فى الدفاع:الدوسري، جونزاليس، البيشي، نورمان

فى الوسط: فوزير، سنبل، بركاوى

فى الهجوم: تفاريس

تشكيل الشباب..

فى حراسة المرمى : سيونج

فى الدفاع : الصقور، سانتوس، سايس، اليامي

فى الوسط : القحطانى، كنبه، بانيجا

فى الهجوم: كاراسكو، جونيور، المولد