إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز دشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة عبد اللاه الخبير، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الادارة الزراعة والأجهزة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية منها 13 حالات بنطاق قرية فاو قبلي 3 حالات بقرية ابو مناع بحري بإجمالى مساحة تجاوزت 25 قيراط 4400 متر.

وتنوعت التعديات ما بين أسقف خرسانية وأعمدة خرسانية وقواعد وسملات وأسوار بالطوب الأبيض والاسمنت ومبانى غير مكتملة البناء وشدات خشبية؛ حيث تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بإستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبى بالتعدى على الرقعه الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد عبد اللاه الخبير رئيس المركز، على تكثيف الجهود لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حزم مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية فهى حق أصيل للأجيال القادمة.