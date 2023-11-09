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الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفريغ كاميرات واقعة سرقة حديد محور صفط اللبن

محور صفط اللبن
محور صفط اللبن

يواصل رجال مباحث الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة سرقة شخصين لأجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وتابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السورالحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملي خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم
شرطة بولاق الدكرور)، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه، وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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