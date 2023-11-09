أكثر من 1400 إمام وواعظة وإداري يحصلون على الرخصة الدولية للحاسب الآلي

قالت وزارة الأوقاف، إن أكثر من 1400 إمام وواعظة وإداري حصلوا على الرخصة الدولية للحاسب الآلي من أكاديمية الأوقاف الدولية.

ونشرت الأوقاف أسماء خريجي المجموعة الرابعة والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (23) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1418) خريجًا.

خريجي المجموعة الرابعة والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي

وزارة الأوقاف المصرية

والخريجون والخريجات الجدد هم:

1. خالد كرم يوسف أحمد - قنا - إمام وخطيب

2. علي محمود علي سليمان - القاهرة - إمام وخطيب

3. سعد عبد الحميد إبراهيم - كفر الشيخ - إمام وخطيب

4. أحمد علي سالم متولي - الجيزة - إمام وخطيب

5. أحمد عاطف عبد الكريم - المنيا - إمام وخطيب

6. أحمد محسوب هلال محسوب - الشرقية - إمام وخطيب

7. محمد حامد أحمد محمد - الشرقية - إمام وخطيب

8. محمود محمد أحمد محمد - الشرقية - إمام وخطيب

9. عبد الرحمن حسين سالم - القليوبية - إمام وخطيب

10. أنس نادهى زكي عبد الحميد - الإسماعيلية - إمام وخطيب

11. وليد يوسف يوسف عامر سهيل - الدقهلية - إمام وخطيب

12. محمد أحمد حسين إسماعيل - المنيا - إمام وخطيب

13. صلاح الدين محمد سليمان عامر - المنوفية - إمام وخطيب

14. عبدالله علي السيد البلكيمي - المجلس الأعلى - إمام وخطيب

15. سيد أحمد عبدالواحد سيد أحمد - الغربية - إمام وخطيب

16. حامد نصر محمد عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب

17. راندة عبد الرازق محمود جمعة - الشرقية - واعظة

18. ميادة عبدالخالق محمد الجندي - البحيرة - واعظة

19. أمل حسين محمد عبده - الديوان العام - إداري

20. رانيا رجب عبد الوهاب محمد - القاهرة - إداري

21. عمر مصباح عمر علي السلكاوي - الدقهلية - إداري

22. وليد خالد عبد الراضي شحاتة - قنا - إداري

23. محمد رضا إبراهيم لاشين - الغربية - إداري