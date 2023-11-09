صحة القليوبية تكرم الأطباء والتمريض الحاصلين علي درجة الدكتوراة بحميات بنها

افتتح الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، المؤتمر الثالث والعشرون الخاص بأمراض الكبد وبالأصالة عن نفسه؛ والذي يعد نتاجاً للتعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية بالقليوبية متمثلةً في مستشفي حميات بنها ، والجمعية المصرية للكبد والجهاز الهضمي ، وقسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة بنها.

وتفضل بإلقاء كلمة افتتاحية قام فيها بالترحيب بالسادة الكرام أعضاء المنصة وهم:

الدكتور سمير قابيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي

الدكتور حمدي الجزار نقيب أطباء القليوبية

▪︎ ا.د عبد القادر فراخ رئيس المؤتمر

▪︎ الدكتور محمد الحسيني مدير مستشفي حميات بنها

▪︎ الدكتور شريف علام نيابةً عن مدير الإدارة العامة للحميات

كما رحب بجميع السادة الحضور الأفاضل

وأكد أنه من دواعي سروره أن يحضر مثل هذا الحدث العلمي الضخم ، وأنه لمن دواعي الفخر لمستشفي حميات بنهاأن تستضيف علي أرضها الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي ، وأن يكون لها الشراكة في هذا المؤتمر العلمي.

وأثناء كلمته أشاد السيد وكيل الوزارة بمستشفي حميات بنها كواحدة من أفضل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، وأشاد بدورها العظيم للتصدي لجميع الجوائح التي تمر بها البلاد.

وأشار في حديثه إلي قدرات المستشفي والتي تضم قسم داخلي ضخم بقوة ٦٠ سرير ، وقسم عناية مركزة علي أعلي مستوي من الخدمة بقوة تتجاوز ٣٠ سرير ، إلي جانب عيادات عامة ومتخصصة ، ومركز متخصص لحالات مرض نقص المناعة المكتسب ، والذي يتم التعامل من خلاله مع كافة حالات المرض بجميع مراحله " مشورة ، دعم نفسي ، تثقيف صحي ، إجراء تحاليل ، وتوفير العلاج "

إليي جانب مركز متخصص للفيروسات الكبدية علي أعلي مستوي ، بالإضافة إلي أقسام أخري متعددة..

كما أعلن الدكتور حموده عيد الجزار أنه بصدد افتتاح مبني متكامل خلال أيام قليلة ؛ تم تجهيزه بأحدث التقنيات حيث يضم : وحدة عناية مركزة للأطفال بقوة تتجاوز ٢٠ سرير ، وجناح مجاني لمناظير الجهاز الهضمي بكامل انواعها سواء للكبار أو الأطفال ، ووحدة غسيل كلوي مجهزة علي أعلي مستوي بقوة تتجاوز ٢٠ ماكينة غسيل كلوي ..

وأكد وكيل الوزارة عدم اقتصار الأمر علي هذا ، بل للعديد من الزملاء الشراكة الفعالة للأبحاث الاكلينيكية ، وتسجيل الحالات النادرة وتوجه بالشكر للدكتورة عزة سمير رئيس قسم العناية المركزة للأطفال..

كما أشار إلي إدارج مستشفي حميات بنها ضمن المستشفيات القلائل التي تقدم خدمة التشخيص عن بعد إلي جانب تلقيها الخدمة ، نظراً للمستوي المتميز لأطبائها وكفاءتهم ، وأشار أيضاً إلي إشادة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومعالي محافظ القليوبية ؛ بوحدة التشخيص عن بعد داخل المستشفي أثناء زيارتهم لها منذ يومين..

وذكر وكيل الوزارة الدور الفعال الذي قامت به حميات بنها للتعامل مع المرضي أثناء جائحة كورونا ، بداية من التشخيص وحتي العلاج باتباع احدث بروتوكولات العلاج ، وكذلك دورها الفعال بمبادرة ١٠٠ مليون صحة ، حيث كان للمستشفي السبق والريادة في التعامل مع مرضي فيروس سي ، حيث تم إعلان مصر خالية من فيروس سي منذ أيام قليلة..

إلي جانب مبادرة فحص الأورام ، حيث تم تقديم خدمة للمرضي تفوق ٩ آلاف خدمة طبية تنوعت بين التحاليل لسرطان القولون ، والاشاعات المقطعية،

وفي نهاية كلمته أكدالدكتور حموده الجزار علي دعمه الكامل لكافة مستشفيات محافظة القليوبية باختلاف تبعياتها للوصول إلي أفضل خدمة لصالح المرضي ومن أجل أن تكون القليوبية دائما في الصدارة بين محافظات مصر..

كما توجه بخالص شكره لكل من ساهم في انجاح هذا المؤتمر ، داعيا المولي عز وجل أن يكلل الجهود المبذولة من كل المشاركين لاتمام هذا المؤتمر الحيوي الهام بمزيد من التوفيق والسداد متمنيا للمشاركين الاستفادة القصوي من هذا اليوم المميز ، سائلا المولي أن يحفظ مصر وأهلها..

وبعد ذلك تفضل وكيل الوزارة بتكريم السادة الأطباء والتمريض الحاصلين علي درجة الدكتوراة بمستشفي حميات بنها.