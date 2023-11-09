أردوغان يُبدي استعداد تركيا لتحمل مسؤولية الضامن لتسوية سلمية في غزة

أبدى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، استعداد أنقرة للمساعدة على مُعالجة الوضع في غزة، وتحملها مسؤولية الضامن للتسوية السلمية هناك، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء أردوغان مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة الـ26 لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقدة في طشقند.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تبعات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على القطاع والخطوات اللازمة لحلها، كما بحثا العلاقات التركية الإيرانية والأجندة الإقليمية.

وشدد أردوغان على أن وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع سيخدم السلام ليس في القطاع وحده بل في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن على منظمة التعاون الإسلامي بذل كل الجهود للتوصل إلى حل عادل خلال القمة الاستثنائية المقبلة.

وجدد أردوغان تأكيده استعداد تركيا للمساعدة على حل القضية من خلال تحمل مسؤولية الضامن، وقال إن العالم الإسلامي يجب أن يتخذ موقفا مشتركا ويزيد الضغط على إسرائيل.

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مُحيط مستشفى الإندونيسي في غزة

استهدف قصف إسرائيلي عنيف مُحيط مستشفى "الإندونيسي" في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

وأضاف: لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدوة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة.

الاحتلال الإسرائيلي يُوضح تفاصيل الانفجار العنيف في إيلات

أوضح "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز مدينة "إيلات"، دون انطلاق صافرات الإنذار، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.