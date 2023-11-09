قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مُحيط مستشفى الإندونيسي في غزة

استهدف قصف إسرائيلي عنيف مُحيط مستشفى "الإندونيسي" في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

وأضاف: لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدوة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة.

الاحتلال الإسرائيلي يُوضح تفاصيل الانفجار العنيف في إيلات

أوضح "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز مدينة "إيلات"، دون انطلاق صافرات الإنذار، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيًا في مدينة ايلات".

وأضاف: "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة.

ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.