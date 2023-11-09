محمود سعد يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: موقف محترم

هاجم الإعلامي المصري محمود سعد، الفنان بيومي فؤاد عقب تصريحاته الاخيرة، ضد محمد سلام، والتى أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب اعتذار الأخير عن المشاركة فى مسرحية زواج اصطناعي ضمن فعاليات موسم الرياض.



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محمود سعد



وظهر الإعلامي الكبير محمود سعد، عبر موقع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: بيومي فؤاد ومحمد سلام، محمد سلام، خد موقف شجاع وهو عزيز على قلبي ومقدرش يشارك في المسرحية ولا هيقدر يوقف على المسرح لأنه مش بيحتقر الفن.





محمود سعد: موقف سلام محترم وهو في القلب والعين





وأضاف محمود سعد، قائلًا: الممثل طبيعة عمله صعبة عكس الصحفي والمهندس وكان من المفترض أن سلام يأخد الموقف وهو ساكت وملهاش لازمة، وأوقات كتيرة يتم الإعلان ليتلقي الدعم من الجماهير، وأن يعلن موقفه فهو موقف محترم وهو في القلب والعين.



بيومي فؤاد ومحمد سلام



وأكمل الإعلامي محمود سعد، حديثه عن أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: الحكاية مش مستاهلة وهو تصرف شخصي منه فهو مش وزير ثقافة بلد ومش بيتكلم باسم أمة أو دولة ولا نقيب ممثلين ولا نقيب موسيقيين ولا هو مسئول عن المسرح، فهو ممثل فقط طله قال كلمتين وحشين على المسرح ومش فاهم يعني ايه فنان، وده تصرف شخصي منه وهو مش فاهم يعنى إيه فنان لما يمثل بلد يقول إيه وأنا معرفش بيومي لكن بقوله له راجع نفسك يا بيومي وأطلع قول أنا آسف عشان كلامك كان هرتلة وأنت فنان وليك جمهور والجمهور لابد أن يحترم ولابد أن تقول للناس أنا كنت منفعل زيادة عن اللزوم والموضوع هينتهي".

محمد سلام وبيومي فؤاد





أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد بسبب مسرحية بموسم الرياض







وكان الفنان المصري الفنان بيومي فؤاد قد هاجم زميله محمد سلام، عقب نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، بموسم الرياض، قائلًا: من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.



وأضاف بيومي فؤاد، قائلًا" إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري، إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا شيء عظيم، وأني أخرج أتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري، أنا بشرف بلدي، وأنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا.