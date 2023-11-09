تركي آل الشيخ يدعم بيومي فؤاد بصورة وقلب أحمر

دعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، في المملكة العربية السعودية، الفنان المصري بيومي فؤاد، وذلك بعد إثارته الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بتصريحاته الأخيرة ضد زميله محمد سلام، بعد اعتذاره عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي بسبب الحـ.ـرب الإسـ.ـرائيلية على فلسطين.

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محمد سلام وبيومي فؤاد

تركي آل الشيخ ينشر صورته مع الفنان بيومي فؤاد

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، صورة له مع الفنان بيومي فؤاد، عبر حساباته الشخصية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع التدوينات القصيرة إكس، تويتر سابقًا، وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها بقلب حب أحمر.

تركي آل الشيخ وبيومي فؤاد

تركي آل الشيخ يزور بيومي فؤاد أثناء كواليس تطبق الشروط والأحكام

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد زار الفنان المصري بيومي فؤاد، أثناء كواليس مسرحيته الجديدة تُطبق الشروط والأحكام، والتي من المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة على خشبة مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

تركي آل الشيخ وبيومي فؤاد

أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام بسبب مسرحية موسم الرياض

وكان الفنان المصري الفنان بيومي فؤاد قد هاجم زميله محمد سلام، عقب نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، بموسم الرياض، قائلًا: من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.

وأضاف بيومي فؤاد، قائلًا" إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري، إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا شيء عظيم، وأني أخرج أتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري، أنا بشرف بلدي، وأنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

أول تعليق من الفنان محمد رمضان على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تحدث خلاله على أزمة تصريحات بيومي فؤاد ضد محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المشاركة فى مسرحية زواج اصطناعي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب الحرب على فلسطين، قائلًا: شيء قاسي إن يبقى أكتر حد إنت عايز تسعده وتبسطه وتنال رضاه هو اللي يكون قاسي عليك بالكلام كلامي عن إخواتي وحبايبي بيومي فؤاد ومحمد سلام وأنا بتشرف بزمالتهم الاتنين

محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام



وأكمل محمد رمضان حديثه خلال مقطع الفيديو، قائلًا: لا محمد سلام غلط ولا بيومي فؤاد غلط ده إحنا لو غلطنا وإحنا بنصلي ربنا بيسامحنا ايه اللي هما عملوه عشان كل ده؟ وكل اللي بسمعه خلال الأيام اللي فاتت عن سلام إنه مش هيشتغل تاني دا مش هيحصل لا إحنا كفنانين هنسمح بده ولا الجمهور هيسمح بده ولا إحنا مع اللي بيحصل في بيومي بعد ما قفل التعليقات بسبب الانتقادات اللي بتجيله... يا ريت نكون أحن من كدة على بعض.

محمد رمضان وبيومي فؤاد ومحمد سلام

مسرحية زواج اصنطاعي

وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و"فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، ويشارك فى العمل محمد أنور، بيومي فؤاد، ومى عز الدين ، دنيا المصري ، مصطفى غريب ، إيمان السيد ، سليمان عيد.