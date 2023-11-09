قنا تعقد اجتماع موسع لبحث ملف التقنين

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الخميس، إجتماع موسع بمشاركة اللجنة الفرعية للإعلانات برئاسة، العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بحضور شاذلي البرنس نائب المدينة ، ومدير ومشرف إدارة التقنين بالوحدة والسادة رؤساء الوحدات القروية ومسئولى التقنين بالوحدة المحلية بقنا والوحدات القروية.

وشدد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على المختصين بسرعة إنهاء ملفات التقنين التي لم يتم البت فيها وحل أى مشكلة تقابل عمليات التقنين حتى يتم الإنتهاء من جميع ملفات التقنين .

وتطرق الإجتماع إلى توجيهات الدولة بمواجهة أى تعديات على الأراضى الزراعية نظراً لما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من كثرة التعديات على الأراضي الزراعية دون إزالتها .