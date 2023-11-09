القومي للطفولة والأمومة ينظم ورشة عمل حول التغيرات المناخية بأسيوط

على مدار يومين نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لعدد من طلبة وطالبات المدارس بمحافظة أسيوط، تدور حول التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة ومنظمة اليونيسيف، وبحضور وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وممثلي المجتمع المدني بمحافظة أسيوط.

قال الدكتور سمير أبو ريا، رئيس الإدارة المركزية للتوثيق والمعلومات، الحاضر بالنيابة عن الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هذه الورشة تعد الثالثة وتأتي ضمن حملة "بيئتنا .. مسؤوليتنا" التى ينفذها المجلس بمحافظات "الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، والقاهرة" ، بهدف توعية الأطفال والاستماع إليهم وتفعيل دورهم في المشاركة واقتراح الحلول والمبادرات في القضايا التى تؤثر على مستقبلهم لاسيما قضية تغير المناخ، وكيفية مواجهة آثارها المستقبلية لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم.

وحرصت نيفين عثمان، على دعم هذه الورش من أجل إعطاء الفرصة للنشئ المشارك لتوصيل صوته لمجلس النواب وللمجتمع للتأكيد على دورهم فى العمل على حل القضايا الخاصة بهم ، ومشاركتهم في اتخاذ القرار ، موضحاً أن هذه الورش التى يتم تنفيذها في العديد من المحافظات لاتاحة الفرصة للأطفال لاقتراح أفكار جديدة وبرامج ومشروعات يمكن تنفيذها للمساهمة في حل المشكلات الملحة والمستقبلية.

وأضاف الدكتور سمير أبو ريا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بحماية حقوق الأطفال في ظل هذه المتغيرات ، وأشار إلى أن السادة المدرسين يدعمون الأطفال خلال تنفيذ ورش العمل للخروج بمقترحات للحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة والمتسارعة والتى من الممكن ان تضر بالجميع ، بالإضافة إلى أن موضوع الورشة في غاية الأهمية فالتغيرات المناخية قضية مستقبل لمصر والعالم كله، وهي قضية عالمية وليست وطنية أو إقليمية ، ويجب علينا التعاون سوياً لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتم خلال الورشة عمل عصف ذهني وحوارات مع الأطفال حول القضايا المرتبطة بهم، والجهات الحكومية التى توجهها الدولة لخدمة الأطفال وقضاياهم، وحقوق الأطفال في الصحة والتعليم والحماية والمشاركة وتنمية الموهبة، وتم التأكيد على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعي بشكل مستمر لإشراك الأطفال في كل القضايا والقرارات المتعلقة بهم ، كما تم تنفيذ نشاط ترفيهي للأطفال المشاركين عبروا خلاله عن أنفسهم واهتماماتهم واحتياجاتهم، والأشياء والأماكن التى يفضلونها وربطها بقضية تغير المناخ وتأثيرها على مستقبلهم، والتأكيد على أن كل فرد في المجتمع له دور فيما يحدث بالبيئة المحيطة حولنا سواء كان في المنزل او المدرسة أو الشارع، ويجب أن يكون هذا الدور إيجابياً، من خلال البحث عن حلول للمشكلات البيئية التي ستحدث جراء التغيرات المناخية، والمبادرات المقترحة، ووضع توصيات من وجهة نظر الأطفال ، تمهيداً لعرضها على البرلمان.