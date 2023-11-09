وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة شرق طنطا

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، وإيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور لجنة من السادة مديري المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالمديرية، لمتابعة سير العملية التعليمية بقرية سبرباي.



وحرص وكيل الوزارة، واللجنة المرافقة، على تفقد مدارس قرية سبرباي، هي مدرسة سبرباي الرسمية للغات، مدرسة بدر السنيطي الثانوية المشتركة، مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، ومدرسة سبرباي الإعدادية المشتركة.

وأشاد وكيل الوزارة، بالمدارس ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد، وتفعيل الأنشطة، واطمئن إلى حسن سير العملية التعليمية، وخلال المتابعة بمدرسة سبرباي الرسمية للغات، شهد مبادرة "اعرف قيمتك" للمرحلة الإعدادية، والتي تهدف إلى التقويم الذاتي، ومبادرة "مخاطر الألعاب الالكترونية" للمرحلة الابتدائية، وأثني على الجهد المبذول داخل المدرسة، وتفعيل المبادرات التي تهدف إلى تقويم السلوك لدى الطلاب في هذه المرحلة.

وقام وكيل الوزارة، بمتابعة عدد من الفصول بالمدارس، وأثنى على الحضور الطلابي الجيد، والمستوى العلمي والتحصيلي للطلاب، كما شهد حصة للتربية الرياضية، وقاعات رياض الأطفال، ووجه خلال المتابعة بمدارس اليوم إلى تنفيذ خطة الإخلاء، كما وجه بضرورة التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث.