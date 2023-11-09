تعويض البطالة.. الشروط وطريقة الحصول عليه

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن ضمن هذه الفئات العمال العاطلون، إذْ تقدم الوزارة تعويض البطالة للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، والذي يستحقه المؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم أو عقد عملهم.

قيمة تعويض البطالة:

يقدر تعويض البطالة الذي يحصل عليه المؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

يحصل المؤمن عليه على 75% على مدار الـ4 أسابيع الأولى.

يحصل المؤمن عليه على 65% على مدار الـ4 أسابيع الثانية.

يحصل المؤمن عليه على 55% لـ4 أسابيع الثالثة.

يحصل المؤمن عليه على 45% لباقي الأسابيع.

شروط استحقاق تعويض البطالة:

شروط الحصول على تعويض البطالة:

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة، أوانتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة سنة على الأقل منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

خطوات الحصول على تعويض البطالة:

تقديم طلب قيد اسمه في سجل المتعطلين إلى مكتب القوى العاملة المختص.

تقديم المستندات المطلوبة وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور).

صورة من بطاقة التأمين الصحي.

صورة من شهادة قيد الخدمة أو عقد العمل.

اجتياز الكشف الطبي.

متابعة مواعيد الحضور إلى مكتب القوى العاملة.

يستمر صرف تعويض البطالة إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوزت 36 شهرًا.

حات سقوط الحق في طلب صرف تعويض البطالة:

إذا التحق المؤمن عليه بعمل خلال مدة التعطل.

إذا أحيل إلى المعاش أو أستحق معاشًا تقاعديًا.

إذا سافر خارج البلاد.

إذا تزوج من غير مواطنة.

إذا ارتكب جريمة عمدية.

يتم وقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019 وهي:

إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل مناسب.

إذا تغيب عن حضور مواعيد الحضور إلى مكتب القوى العاملة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

إذا رفض الخضوع للكشف الطبي.