"حماية المستهلك" يوجه إرشادات مهمة المواطنين بشأن الجمعة البيضاء

وجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

أكد جهاز حماية المستهلك، في بيانه، أن التاجر يلتزم بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يقدمها للمستهلك (ضريبة القيمة المُضافة - الخدمة إن وجدت)، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل علي السلعة، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.

ويعتبر ذلك مخالف لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.