البيئة تطلق حملة" لا للبلاستيك" بمدارس قنا

أطلق جهاز شئون البيئة بقنا، أولى ندواتها حملة" لا للبلاستيك احادى الاستخدام" بمدرسة مصنع سكر قوص الثانوية بنات في قوص ، و ندوة أخرى فى مدرسة السلام الثانوية بنين بمدينة قنا، ذلك ضمن مبادرة الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام.

وتحدثا المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، بمدرسة مصنع سكر الثانوية بنات بقوص، وعلاء مصطفى باحث بئيى بمدرسة السلام الثانوية بنين بقنا.

وتناولت الحملة مفاهيم البيئة ودور وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة والمبادرة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، وتعريف ونشأة البلاستيك وأضراره، والبدائل من استخدام الأكياس الورقية وحقائب القماش للتسوق والأوانى الصديقة للبيئة للمأكل والمشرب من اوانى فخارية و زجاجية .

وأكد المهندس أسعد محمد، أن الندوات تأتي ضمن 20 مدرسة مستهدفة لحملة لا للبلاستيك احادى الاستخدام بمدارس محافظة قنا بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية السكانيه والبيئة بمديرية التربية والتعليم بقنا، وذلك ضمن مبادرة الحد من استخدام البلاستيك التى تم إطلاقها جهاز شئون البيئة بقنا للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة و جمعية تنمية المجتمع و البيئة بدندرة .