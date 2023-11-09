إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية أولاد نجم بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف، بناحية قرى أولاد نجم بهجورة، حيث تم تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدى على مساحة ثلاث قراريط ونصف قيراط، بناء مخالف على أرض زراعية عبارة أسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت وأعمدة خرسانية.

جاء ذلك بحضور طلعت على عبدالشافي، وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز، وحسام مبارك رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة والعميد محمد حسنى مأمور مركز شرطة نجع حمادى والمقدم أحمد مهاب نائب المأمور ومعاون مباحث المركز وقوة أمنية من الأمن المركزى وقوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادى، والمهندس محمد فؤاد مدير الإدارة الزراعية، ومختص المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بالمركز ومسئول التنظيم بالوحدة وفنى التنظيم بالقرية.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب، ومن جانبه أكد أنور أن لاتهاون في التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود أى بلاغ أو رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، وأن يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.