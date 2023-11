أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن اعتماد مجلس الآثاريين العرب بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى خطوة هامة تنم عن تقدير الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة للمجلس وإنجازاته ومسيرته العلمية الطويلة لحماية التراث وتحقيق أواصر الترابط الفكرى والثقافى بين بلدان الوطن العربى.

وقدّم الدكتور محمد الكحلاوى الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة على تقديرهما لمكانة مجلس الآثاريين العرب على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وسيعمل المجلس كل ما فى وسعه مع السادة أعضاء اللجنة الموقرين لحماية التراث وتعزيز قيمة الانتماء والتصدى للغزو الفكرى ومحاولات طمس الهوية وتعزيز الروابط الحضارية بين مصر وكافة بلدان الوطن العربى

كما أشاد باختيار الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الأسكندرية مقررًا للجنة التاريخ والآثار باعتباره عالمًا فاضلًا يجمع بين العلم والخلق الكريم وقد كرّمه مجلس الآثاريين العرب عام 2021 بحصوله على جائزة المجلس التقديرية.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المجلس بصدد عقد مؤتمره السنوى السادس والعشرون بمقره الرئيسى بالشيخ زايد يومى 11 – 12 نوفمبر

وأكد أن فكرة إنشاء تجمع للآثاريين العرب انطلقت باجتماع الرياض فى 26 ديسمبر 1994 بهدف جمع شمل الآثاريين فى تجمع واحد، وتم إنشاء أول جمعية علمية للآثاريين العرب عام 1998 واعتمدته إدارة المجلس العربى فى نفس العام، كما اعتمدته جامعة الدول العربية كممثل فعلى وراعى حقيقى لحماية التراث العربى

وعلى مدى ربع قرن حقق المجلس أهدافه والتى تجسّدت فى تبادل الخبرات بين المتخصصين وتقديم الاستشارات الفنية للمراكز العلمية المعنية بالآثار وأعمال التنقيب و تبادل الإنتاج العلمي بين المعاهد العلمية والمراكز البحثية وتمكين الكثير من الباحثين من الإطلاع على أحدث ما كتب فى مجال الدراسات الأثرية وتنشيط كافة مجالات العمل الأثرى المشترك كالمساهمة فى أعمال البحث والمسح الأثرى للمواقع الجديدة فى الأقطار العربية، والمساهمة في أعمال الحفائر والتسجيل الأثرى وإصدار دورية علمية خاصة ببحوث الآثاريين العرب بشكل دورى باللغتين العربية والإنجليزية وعقد 25 مؤتمر حتى الآن إضافة إلى الندوات والدورات التدريبية والقيام بالرحلات العلمية للمواقع الأثرية في البلدان العربية وإنشاء مكتبة أثرية متخصصة تضم أكثر من 13 ألف كتاب ورسالة علمية وإنشاء قاعدة بيانات أثرية عن آثار الوطن العربي و تسجيل تراث وآثار الوطن العربي على أقراص مدمجة

وأضاف الدكتور ريحان بأنه مع استمرار إنجازات الآثاريين العرب حصل على عضوية المنظمات المدنية بجامعة الدول العربية وعضوية دائمة باتحاد المحامين العرب واعتمد كبيت خبرة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو وخصصت له عضوية دائمة كخبير وعهدت إليه إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية ملف القدس

وكما اعتمده اتحاد الجامعات العربية كأحد مجالسه الرئيسية، وبدوره فقد تغير اسم الاتحاد العام للآثاريين العرب إلى "المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين"

وحصلت إصدارات الاتحاد (الكتاب والمجلة) على الترقيم الدولى الموحد ISSN وحصل الإصدار الأجنبي للمجلة على معامل التأثير الدول Impact factor 0.589 وكذلك قامت إدارة المجلة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى لأكاديمية البحث العلمى بتخصيص موقعين جديدين أحدهما للمجلة العربية والآخر للمجلة الإنجليزية

واعتمدت مجلة المجلس النسخة الإنجليزية بسكوبس Journal of the General Union of Arab Archaeologists (JGUAA2) وهى مجلة أكاديمية نصف سنوية محكّمة يصدرها المجلس تنشر دراسات متخصصة فى كافة أوجه الحضارة والثقافة والتاريخ القديم

وأصدر المجلس حوالي 5300 دراسة علمية في مجال الآثار والحضارة والترميم والمتاحف واللغات والتطبيقات الحديثة من خلال إصداراته العلمية المختلفة تمثل حصاد أعمال المؤتمرات والندوات العلمية التى عقدت فى العديد من الدول العربية وعقد الاتحاد 25 مؤتمر علمى بين مصر وليبيا وسوريا والمغرب وأسس أكبر مكتبة متخصصة فى الدراسات الآثرية، وحصلت مجلة الآثاريين العرب على 7درجات وهى أعلى درجة لمجلة علمية متخصصة على المستوى الإقليمى

وكرّم الاتحاد العديد من العلماء من خلال درع الاتحاد وجوائزه السنوية تقديرًا لدورهم الرائد فى إضافة دراسات علمية جديدة للمكتبة العربية وإسهاماتهم فى العمل الأثرى الميدانى.