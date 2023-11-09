توقيع الكشف الطبي على الأطفال  ذوي الاعاقة بالمجان بمستشفيات الشرطة

في إطار التعاون الوثيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل و تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة وجه اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الاطفال وصرف الادوية لهم حال الاحتياج مجانا اعتبار من يوم 20 نوفمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء، وأيضاً إيفاد ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة ومتابعة فاعليات مبادرة الوزارة.

من جانبها ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التعاون المستمر بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية خاصة في المناسبات والأيام العالمية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وفيها يتم فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الأشخاص ذوي الإعاقة أو استخراج الأوراق الثبوتية لهم مجانا.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم، التحية والتقدير إلى اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، على اهتمامه الدائم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيهاته بشأنهم، كما وجهت الشكر إلى اللواء الدكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، على التواصل الدائم مع المجلس فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإشكاليات التي تواجههم.

وطالبت المشرف العام على المجلس الأمهات بشكل عام وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص بضرورة الذهاب إلى مستشفيات الشرطة بنطاق محافظات الجمهورية في المواعيد المعلنة والاستفادة من مبادرة الوزارة وتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الاطفال.