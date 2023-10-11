إيمان كريم: مشاركة متميزة لـ "ذوي الإعاقة" في معرض "تراثنا 2023"

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشاركة متميزة هذا العام للمجلس في فعاليات وأنشطة معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2023"، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشهد جناح المجلس الموجود داخل المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين ورواد المعرض وزواره للتعرف على المنتجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء التي قاموا على تصنيعها بأنفسهم أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، خاصة وأن جناح المجلس يضم عدد من المنتجات الخزفية والمشغولات الخشبية واليدوية هذا بجانب المنتجات الخاصة بالكروشية وجميع أنواع المفروشات والملابس وتركيب العطور و أعمال الأركت وغيرها من المنتجات المصنوعة بأيديهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن زوار المعرض أبدوا اعجابهم وانبهارهم بالمستوى الموجود عليه المنتجات التي يقدمها الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعتبر رسالة مجتمعية وتوعوية على دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وأنهم فاعلين في أدوارهم التي يقومون بها، خاصة مع وجود التشجيع الكامل من القيادة السياسية، وكافة مؤسسات الدولة، والدور الذي يقوم به المجلس معهم لدعمهم وتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المعارض التوعوية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب والمعارض الإنتاجية على غرار معرض "تراثنا " من شأنها إبراز دورهم المجتمعي وإمكانياتهم، وكذلك عامل مهم ومساعد في تنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بزيادة عدد المشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة معهم كل عام في كافة المعارض، الأمر الذي يعطي دلالة على نجاح فلسفة واستراتيجية المجلس في تأهيلهم وتعريف المجتمع بهم وكذلك دافع قوي من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في ان يقدموا ابداعاتهم ومنتجاتهم وما يقومون به لتعريف كافة فئات المجتمع بأدوارهم وأنهم شركاء فاعلين في تنمية الوطن.