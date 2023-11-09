مذكرة تفاهم لتأسيس حوار مالي بين مصر والسعودية

وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم لتأسيس حوار مالي بين البلدين.

ووقع المذكرة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الذى بدأ أعماله اليوم بالرياض وسط حضور مكثف من المسئولين وصناع القرار ورجال المال والأعمال.

تهدف المذكرة لإقامة حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين.

وأوضح معالي الجدعان أن المذكرة تهدف إلى إطلاق حوار دوري ومنتظم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين، يشمل مناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات بخصوص السياسات المالية الوطنية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين.