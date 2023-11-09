أوراقي لم تصل جامعة أسون

التحقت بكلية سياحة وفنادق بمحافظة الفيوم تعليم تبادلي ، وعندما تمت المقابله وتم رفضى فقام مكتب التنسيق بتحويلي الى كلية الحقوق بجامعة اسوان.



ومنذ اكثر من عشرة ايام وانا اقيم في اسوان واوراقى لم تاتى الى الجامعه وكلما قمت بالسؤال يتم اخبارى بان اسمى لم يات بعد من من مكتب التنسيقطلبت من والدي الذهاب الى مكتب التنسيق لصعوبة رجوعى القاهره فاكدوا ان اسمي وصل يوم 1 نوفمبر ولا ادرى ماذا افعل واين هى اوراقى ولم اتمكن من السكن الجامعي طالما ان اوراقى لم تصل

اناشد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي بالتحقيق في الامر حتى لا اتعرض لضياع مستقبلى



محمد ايمن حسن بكار

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