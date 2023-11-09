الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

أوراقي لم تصل جامعة أسون

بوابة الوفد الإلكترونية

التحقت بكلية سياحة وفنادق بمحافظة الفيوم تعليم تبادلي ، وعندما تمت  المقابله وتم رفضى فقام مكتب التنسيق بتحويلي الى كلية الحقوق بجامعة اسوان.

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نصب على المواطنين فى 50 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة سياحة

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قطاع النقل البحري: "إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر"


ومنذ اكثر من عشرة ايام وانا اقيم في اسوان واوراقى لم تاتى الى الجامعه وكلما قمت بالسؤال يتم اخبارى بان اسمى لم يات بعد من  من مكتب التنسيقطلبت من  والدي الذهاب الى  مكتب التنسيق  لصعوبة  رجوعى  القاهره فاكدوا ان اسمي وصل يوم 1 نوفمبر ولا ادرى ماذا افعل واين هى اوراقى ولم  اتمكن من السكن الجامعي طالما ان اوراقى لم تصل
اناشد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي بالتحقيق في الامر حتى لا اتعرض لضياع مستقبلى

محمد ايمن حسن بكار
+20 112 895 1383
 

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الجريدة الورقية