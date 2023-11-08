ضبط 4 أشخاص متهمين بغسل 60 مليون جنيه فى تجارة المخدرات

اتخاذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق أخر قررت نيابة السلام حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" بمدينة السلام، واعترفا بسرقة سيارتين عن طريق المفتاح المصطنع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين قاما بسرقة سيارة نصف نقل وبحوزتهما (فرد خرطوش- طلقتان لذات العيار- عدد من المفاتيح المصطنعة).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأضافا بتصرفهما فى السيارتين المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها، وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية "، (عامل – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق



