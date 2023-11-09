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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بدء الاجتماع التحضيري للقمة العربية الطارئة بالرياض

اجتماع وزراء الخارجيه
اجتماع وزراء الخارجيه العرب بالرياض

بدأ منذ قليل بالعاصمه السعوديه الرياض اجتماع وزراء الخارجيه العرب للتحضير للقمة العربية الطارئة التى تستضيفها المملكه بعد غد السبت بحضور القاده والزعماء العرب.
من المقرر أن يصدر عن إجتماع وزراء الخارجيه بيان صحفى يتناول ما دار من مناقشات وترتيبات وتنسيق للمواقف حول الحرب على غزه وجهود وقف إطلاق النار. 
ويبحث القاده العرب فى إجتماع القمه العربيه الطارئة الذى دعت اليه السعوديه اتخاذ موقف عربى موحد بضرورة وقف العدوان الإسرائيلى ألغام على غزة والعودة إلى المفاوضات وحل الدولتين. 
من المنتظر أن يجدد القادة العرب فى القمه رفضهم القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتأكيد على بقاء أصحاب القضيه على أرضهم لتفادى حدوث نكبه جديده على غرار نكبة 48.

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