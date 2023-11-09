مدرب الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي لهذا السبب

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع أحمد أمين أوفا، مهاجم فريق إنبي، ضمن خطة النادي لدعم صفوف المارد الأحمر، خلال فتره الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات إذاعية، إن كولر أبلغ لجنة التخطيط بالنادي بأنه يخشى تكرار تجربه حسام حسن وشادي حسين اللذين لم يستطيعا التأقلم والاندماج مع الأهلي بالرغم من تألقهما مع أنديتهم السابقة.

كولر يفاضل بين فتوح وحمدي:

في سياق متصل يفاضل مارسيل كولر بين الثنائي أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومحمد حمدي، لاعب بيراميدز، اللذين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال شبانة، إن كولر يميل حتى الآن تجاه فكرة التعاقد مع أحمد فتوح، خاصوصًا أنه أصغر سنًا وأكثر من ناحية الخبرات الدولية.

وأضاف، أن إدارة الأهلي ترفض فكرة ضم أي لاعب من الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتفضل أن يكون التعاقد مع أحدهما بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر لعدم الدخول في مفاوضات مع ناديي الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

حدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.