عاجل
سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع بـ منتصف التعاملات خاص للوفد.. باولو سوزا يرفض تدريب الزمالك اختراق حسابات فوري وتسريب بيانات العملاء.. الشركة تصدر بياناً
الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي لهذا السبب

كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

 رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع أحمد أمين أوفا، مهاجم فريق إنبي، ضمن خطة النادي لدعم صفوف المارد الأحمر، خلال فتره الانتقالات الشتوية المقبلة.

 قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات إذاعية، إن كولر أبلغ لجنة التخطيط بالنادي بأنه يخشى تكرار تجربه حسام حسن وشادي حسين اللذين لم يستطيعا التأقلم والاندماج مع الأهلي بالرغم من تألقهما مع أنديتهم السابقة.

txt

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023

txt

كولر يفاضل بين فتوح وحمدي لدعم الجبهة اليسرى للأهلي

كولر يفاضل بين فتوح وحمدي:

 في سياق متصل يفاضل مارسيل كولر بين الثنائي أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومحمد حمدي، لاعب بيراميدز، اللذين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الكروي الجاري.

 وقال شبانة، إن كولر يميل حتى الآن تجاه فكرة التعاقد مع أحمد فتوح، خاصوصًا أنه أصغر سنًا وأكثر من ناحية الخبرات الدولية.

 وأضاف، أن إدارة الأهلي ترفض فكرة ضم أي لاعب من الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتفضل أن يكون التعاقد مع أحدهما بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر لعدم الدخول في مفاوضات مع ناديي الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

 حدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.

الجريدة الورقية