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د. وجدي زين الدين: الشعب المصري بداخله وفدي وإن لم يكن عضوًا في الحزب د. وجدي زين الدين: د. عبدالسند يمامة لديه خطة للنهوض بمصر تتضمن الاقتصاد والتعليم
الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ازالة 15 مخالفة بناء بالقناطر الخيرية

ازالة مخالفة بناء
ازالة مخالفة بناء

قام اليوم اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بحملة إزالة مكبرة يرافقه السيد الاكشر و حنفي موسي نائبي رئيس المدينة وقوات الشرطة بإزالة الحالات الاتية:

-إزالة فورية لدور ارضي كامل بالخرسانة المسلحة علي مساحة 300متر بقرية البرادعة التابع لقطاع سندبيس 

-إزالة فورية لتعدي دور ارضي واعمدة وحوائط اول علوي علي مساحة 120 متر بقرية البرادعة التابع لقطاع سندبيس

- إزالة فورية لتعدي دور أرضي وأعمدة وحوائط أول علوي علي مساحة 180مترا بقرية البرادعة التابع لقطاع سندريس

- إزالة فورية لدور أرضي كامل بالخرسانة المسلحة علي مساحة 600متر بقرية سندريس

إزالة فورية لتعدي عبارة عن قواعد خرسانية علي مساحة 150متر بقرية سندريس

إزالة فورية لحالة تعدي بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة 200متر بقرية سندريس

إزالة فورية لحالة تعدي بعمل مسلات خرسانية ولاية الإصلاح الزراعي علي مساحة 175متر بقرية سندريس جميعهم خارج الحيز العمراني

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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