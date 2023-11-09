ازالة 15 مخالفة بناء بالقناطر الخيرية
قام اليوم اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بحملة إزالة مكبرة يرافقه السيد الاكشر و حنفي موسي نائبي رئيس المدينة وقوات الشرطة بإزالة الحالات الاتية:
-إزالة فورية لدور ارضي كامل بالخرسانة المسلحة علي مساحة 300متر بقرية البرادعة التابع لقطاع سندبيس
-إزالة فورية لتعدي دور ارضي واعمدة وحوائط اول علوي علي مساحة 120 متر بقرية البرادعة التابع لقطاع سندبيس
- إزالة فورية لتعدي دور أرضي وأعمدة وحوائط أول علوي علي مساحة 180مترا بقرية البرادعة التابع لقطاع سندريس
- إزالة فورية لدور أرضي كامل بالخرسانة المسلحة علي مساحة 600متر بقرية سندريس
إزالة فورية لتعدي عبارة عن قواعد خرسانية علي مساحة 150متر بقرية سندريس
إزالة فورية لحالة تعدي بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة 200متر بقرية سندريس
إزالة فورية لحالة تعدي بعمل مسلات خرسانية ولاية الإصلاح الزراعي علي مساحة 175متر بقرية سندريس جميعهم خارج الحيز العمراني
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.