قافلة علاجية مجانية لدعم الأولى بالرعاية فى 6 قرى بالشرقية

نجحت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة استهدفت تقديم الدعم الطبي لعدد 87 مريض ومريضة بعدد (6) قرى وهم: قريتي ابن العاص والهجارسة بمركز كفر صقر، وقريتي النخاس وبني شبل بمركز الزقازيق، وقريتي أبو ياسين و الأحراز بمركز أبو كبير، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

أكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك»، واجراء الاشاعات والتحاليل لعدد 48 حالة.

وأضاف: تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار: إلى أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.