بدء العمل بمنظومة ميكنة شهادات الميلاد والوفاة وتصاريح الدفن بصحة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن بدء العمل بمنظومة ميكنة شهادات الميلاد والوفاة واستخراج تصاريح الدفن بدلاً من الإصدارات الورقية وذلك بجميع مكاتب الصحة بمحافظه سوهاج وعددها 333 مكتبا تغطي كل أرجاء المحافظة وتقدم خدماتها للجمهور موضحاً أن ميكنة الخدمات تسهل وتيسر على المواطن الحصول على الخدمة وتختصر الإجراءات الورقية والمعاملات المستندية وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة.







وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة و السكان وجهودها نحو التحول الرقمي وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة وكذلك الحرص على حوكمة جميع الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وميكنتها.





وأكد الدكتور أحمد حسن على أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة.





وفي سياق متصل رافق الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور محمد فوزي مدير وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الصحة والوفد المرافق له في زيارة لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة وانتظامه وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.





بدأ الوفد زيارته بتفقد مستشفى المنشاه المركزي والأقسام التي تقدم الخدمة الطبية بها ثم توجه إلى مستشفى سوهاج التعليمي لمتابعة سير العمل وتفقد الخدمات المقدمة وأقسام الاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات والرعاية والعمليات وكذلك الأقسام الداخلية.





وفي نهاية الزيارة عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم والدكتور محمد فوزي مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية وأعضاء الرقابة الداخلية بها ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية اجتماعًا موسعا لمناقشة العديد من المواضيع المهمة والتي وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بها ومن بينها القضاء على قوائم الانتظار نهائيًا بالمحافظة وتشغيل جميع المنشآت الصحية التي تم الانتهاء من تطويرها لتخدم آلاف المواطنين.





كما تطرق الاجتماع لضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة مما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي.