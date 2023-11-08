وائل رياض يكشف كواليس خطته مع فيتوريا ومكالي لتوحيد طريفة لعب المنتخبات

كشف وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، كواليس اتفاقه مع روي فيتوريا مدرب المنتخي الأول، و ميكالي مدرب الأوليمبي، علي توحيد طريقه لعب المنتخبات.

تصريحات وائل رياض

وأكد وائل رياض، أن لديه قناعة بضرورة توحيد طريقة اللعب في المنتخبات، مشيرا إلى أنه حدث تواصل في هذا الجانب مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والبرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وتابع وائل رياض: "لدي قناعة كبيرة بطريقة وفكر ميكالي، قد نكون مختلفين عن بعضنا كمدربين لكن الهدف واحد في النهاية وهو تحقيق الانتصارات وبناء أجيال لمنتخب مصر".

وأضاف وائل رياض: "أقمنا معسكرين للمنتخب منذ توليت المهمة في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعيت خلالهما 85 لاعبا، كما تواصلت مع مدربي الفرق والمديرين الفنيين للمناطق، وشاهدت 14 فريقا من أصل 20 يشاركون في بطولة الجمهورية".

وأتم وائل رياض: "تواصلت مع محمد وهبة المدير الفني السابق لمنتخب مصر مواليد 2006، نحاول عمل دمج بين المنتخبين".