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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يفاضل بين فتوح وحمدي لدعم الجبهة اليسرى للأهلي

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي

 يفاضل السوسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، ومحمد حمدي، لاعب بيراميدز، اللذين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الكروي الجاري.

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الأهلي وسيراميكا.. غيابات الأحمر صداع في رأس كولر قبل صدام الليلة بالدوري

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، أن كولر يميل حتى الآن تجاه فكرة التعاقد مع أحمد فتوح، خصوصًا أنه أصغر سنًا وأكثر من ناحية الخبرات الدولية.

 وأضاف شبانة، أن إداره الأهلي ترفض فكرة ضم أي لاعب من الثنائي خلال فتره الانتقالات الشتوية المقبلة، وتفضل أن يكون التعاقد مع أحدهما بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر لعدم الدخول في مفاوضات مع ناديي الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

 حدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس العام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.

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