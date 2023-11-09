محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طرق ترعة الزمر ومتولي الشعراوي وسليم وأبو ربع بالعمرانية والحوامدية والبدرشين والهرم.

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأحياء والمراكز والمدن للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

واطلع محافظ الجيزة علي المشروعات بمدينة الحوامدية حيث يتم استكمال الأعمال بشارع متولي الشعراوي ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف من مياه الشرب والصرف الصحي والكابلات الكهربائية وتأهيل الشارع استعداداً لوضع طبقة السن للبدء في عملية الرصف والتطوير.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين والذي تم وضع طبقة السن بالطريق وجاري التجهيزات اللازمة لوضع طبقة الرصف الأولى الرابطة.

وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة الثانية للأسفلت بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية والتي تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع سليم بحي الهرم والمدرج ضمن عدداً من الطرق المقرر تطويرها في مشروعات العام المالي الجاري حيث تم وضع طبقه الرصف الرابطة بالشارع وجارٍ استكمال الأعمال.