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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هنادي مهنا في بلاتوة" ألف ليلة وليلة" قريبًا

هنادي مهنا
هنادي مهنا

تستعد النجمة الشابة هنادي مهنا لتصوير مسلسلها الجديد " ألف ليلة وليلة، بطولة النجم ياسر جلال، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، العمل من المفترض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024.

ومسلسل ألف ليلة وليلة يشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري

ومن ناحية أخرى، انتهت هنادي مهنا مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم أنا وابن خالتي، والذي تجسد خلاله شخصية ابنة سيد رجب، ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، إسراء رخا، وعلي لوكا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

كما ظهرت هنادي مهنا مؤخرًا ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في يوليو الماضي عبر منصة شاهد Vip، وشارك به محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، دنيا سامي، وساندي علي، وكان من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان. 

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