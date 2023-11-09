وزير الشباب: توجيهات رئاسية بالتوسع فى مشروعات اكتشاف ورعاية الموهوبين

التقي اليوم الخميس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش وذلك لبحث سبل تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث الآليات الخاصة بالتوسع فى المشروع حتى عام ٢٠٣٦ ، من خلال زيادة أعداد المشاركين والمستفيدين وكذلك المقرات التابعة للمشروع فضلا عن تطوير الآليات العلمية للانتقاء واكتشاف الموهوبين فى مختلف اللعبات الرياضية ليتم انتقاء العديد من الابطال الرياضيين لتمثيل المنتخبات القومية المصرية فى كافة الألعاب.

وأشار وزير الشباب والرياضة ان المشروع فى الفترة الماضية نجح فى تقديم العديد من الابطال الرياضيين للمنتخبات القومية فى العديد من الالعاب واستطاعوا حصد العديد من الميداليات على المستوي القاري والدولي.

وأوضح صبحي اننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة ان تظل مصر وجهه البطولات على المستوي القاري والعالمى حيث تمتلك مصر كل المقومات التى تضمن وتحقق النجاح لأي حدث رياضي بالإضافة إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية.

ونوه وزير الرياضة ان مصر غنية وقوية على مستوي الإنشاءات الرياضية والعلمية والبشرية .

كما تم الاتفاق على توسيع قاعدة الانتقاء للموهبين من المدارس فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حضر اللقاء الدكتور وجيه حمدى والدكتور حسين السمري ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.