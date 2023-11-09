خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الهمم، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان.

وتسعى وزارة التضامن لتوفير سبل الحماية لذوي الهمم، وتحقيق مبدأ التكافل، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم لهم.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختيار أيقونة الخدمات المتكاملة.

إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة "بحث"

ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته

تقديم تقرير طبي مُعتمد من إحدى الجهات التالية:

مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو هيئاتها.

مستشفيات الشرطة.

المستشفيات الجامعية والتعليمية.

مستشفيات القوات المسلحة.

مستشفيات الجمعيات الأهلية.

الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسيبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.