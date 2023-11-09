ارتفاعات في أسعار زيت الطعام اليوم الخميس تصل لـ 500 جنيه

سعر زيت الطعام.. تشهد أسعار زيت الطعام خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، ارتفاعًا في القيمة الشرائية، في معظم الأنواع لدى تجار الجملة بنحو مابين 500 إلى 1000 جنيه للطن، وارتفع سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 500 جنيه، مسجلًا 51,500 جنيه للطن.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام، ارتفاعًا في قيمته بنحو 500 جنيه، مسجلًا 42,500 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وزاد سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 500 جنيه، مسجلًا 51,500 جنيه للطن.

أسعار الزيت الجملة اليوم

سعر زيت صويا مكرر

وقفز بشكل حاد سعر زيت الصويا، بمقدار 500 جنيه، مسجلًا 54,500 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وصعدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 500 جنيه، لتسجل عند مستوى 50,500 جنيه للطن.

زيت الأولين

كما ارتفعت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، بنحو 1000 جنيه، في السوق المحلي، عند 50,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.