بين الاعتزال والعودة.. تفاصيل اختفاء مشيرة إسماعيل

خرجت عن صمتها النجمة الكبيرة مشيرة إسماعيل بعد انتشار أخبار اعتزالها عالم الفن في الآونة الآخير قائلة:" أنا غير معتزلة الفن كما يعتقد البعض، وقد قدمت أعمالًا عديدة بعد ارتدائي الحجاب ،أول أمر فعلته بعد حجابي هو ظهوري في برنامج صباح الخير يا مصر ،وأعلنت من خلاله استمراري في عالم الفن".

واستكملت حديثها قائلة :" لاأعلم لماذا الأصرار على أخبار اعتزالي رغم أنني أكدت من عدة أشهر أنني لم أعتزل وخرجت في برنامج صباح الخير يا مصر، وأكدت على الهواء مباشرة أنني لم أعتزل، وأحترام مكانتي الفنية التي حققتها طوال مشواري الفني هووسبب ابتعادي عن الساحةعن الساحة حيث لا أقبل أدواراً كثيرة لهذا السبب، وأكرر مرة أخرى أنني لم أعتزل".

مشيرة إسماعيل

نبذة عن مشيرة أسماعيل

مشيرة إسماعيل من مواليد 15 يناير 1952 ممثلة مصرية

بدأت حياتها الفنية وهي طفلة من خلال برامج الأطفال في الإذاعة والتليفزيون، اكتشفها المخرج حسين كمال وبرزت كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية مع الفنان علي رضا، اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب في منتصف التسعينات القرن العشرين، وعادت مرة أخرى مع الفنان أحمد مكى في مسلسل الكبير أوى الموسم الخامس.

بدأت رحلتها السينمائية بعدما رآها حسين كمال وقدمها إلى السينما لتكون البداية فى هذا العالم الفنى الكبير بدور فى فيلم "البوسطجى"، عام 1968، المأخوذ عن رواية "البوسطجي"، للكاتب يحيى حقي.

مشيرة إسماعيل

- شاركت في فوازير "عمو فؤاد"، التى كان يقدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس، وكانت مشيرة نجمة هذه الفوازير، وكاتسب شهرة واسعة بعد نجاح فوازير عمو فؤاد على مدار 5 سنوات وهو ما جعل المخرجين يرشحونها فيما بعد لأداء أدوار بارزة فى العديد من الأفلام.

- عملت مشيرة إسماعيل مع كل نجوم مصر فقدمت مع النجم عادل إمام مسلسل " دموع في عيون وقحة " كما قدمت معه بطولة مسرحية " الواد سيد الشغال " ومن أبرز أعمالها أيضا فيلم "المدمن" عام 1983 مع أحمد زكي، و"إخواته البنات" عام 1976 مع محمد عوض، و"احنا بتوع الأتوبيس" عام 1979 مع عادل إمام وعبدالمنعم مدبولي، و"تزوير في أوراق رسمية" عام 1984 مع محمود عبدالعزيز وميرفت أمين، و"زمن حاتم زهران" عام 1987 مع نور الشريف.

مشيرة إسماعيل

تزوجت من المطرب على الحجار وكان الوسيط بينهما الفنان جورج سيدهم رغم رفض والدتها لهذه الزيجة بسبب ظروفه المادية خاصة وأن الحجار كان في بداية مشواره الغنائى.

بعد زواج استمر عامين ونصف، انفصلت مشيرة عن الحجار، بسبب غيرته الشديدة عليها من المعجبين.