طرق الإبلاغ عن الآثار العكسية لاستخدام الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية من الآثار العكسية غير المتوقعة والتي يمكن أن تحدث بعد استخدام الأدوية واللقاحات.

ولكن الإفراط في تناول الأدوية واللقاحات من لممكن أن تسبب في حدوث آثار جانبية منها حدوث نزيف وغثيان وتهيج لبعض الأمراض الموجودة بالفعل، وآلام البطن، والقيء، والإسهال وفشل القلب، ونوبات تشنجية.

كما يمكن الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية واللقاحات عن طريق الآتي:

الدخول على موقع الهيئة

https://www.edaegypt.gov.eg/ar/

البريد الإلكتروني ​

[email protected] ​

الخط الساخن ​

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نصائح مهمة عند تناول الأدوية كالآتي:

التناول السليم للأدوية يكون من خلال أخذ الجرعة المقررة التى يحددها الطبيب

الاحتفاظ بالأدوية فى درجة حرارة معينة كما هو مدون على المستحضر

مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء المدون على المستحضر قبل استخدامه

معرفة كيفية أخذ الدواء سواء من خلال البخاخات أو تناول الأقراص حتى لا يكون للمريض حساسية من تناول أحد مكونات الدواء، أو تعارضه مع دواء آخر يتناوله.

الاحتفاظ بالأدوية فى درجة حرارة معينة كما هو مدون على المستحضر

استشارة الطبيب المعالج حال تناول أو إضافة أدوية أخرى لروشتة العلاج

يجب قراءة التعليمات المدونة قبل استخدام المستحضر

عدم تناول الأدوية منتهية الصلاحية حتى لا تؤدي إلى حدوث آثار جانبية