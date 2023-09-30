السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء تحذر من المضاد الحيوي: غير فعال لنزلات البرد

نزلات البرد
نزلات البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية من المضادات الحيوية، موضحة أنها ليست علاج سريع وفعال لنزلات البرد​؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب.

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مقاومة المضادات الحيوية 

​وذكرت الهيئة، عبر صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أنه يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.

انتشار البكتيريا 

كما أن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم بيحصل بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

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