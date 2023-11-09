قرار بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ قرارا رقم (3445) لسنة (2023)؛ بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة (وحدة ذات طابع خاص)، لمدة ثلاث سنوات، وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبموجب هذا القرار تمت الموافقة على تعيين الدكتورة أمنية محمد إبراهيم الأستاذ بكلية التربية؛ مديرا للمركز.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن المركز ينفذ خطة الجامعة فيما يتعلق بتقديم خدمات متكاملة لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، بما يساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع الطلاب الاسوياء، وكذلك تقديم برامج وأنشطة تساعدهم فى تنمية مهارتهم، وتيسر سبل الإتاحة لهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي، وتعظيم الاستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمة وصحية واجتماعية، وكذلك انخراطهم الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

ويضم مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة فى عضويته كلاَ من؛ الدكتورة زهراء إبراهيم أبوالعيون الأستاذ بكلية الطب، والدكتور مصطفى عبدالمحسن عبدالتواب الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد سليمان عبدالراضى الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، والدكتورة شروق جمال محمد مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية،والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأحد الطلاب من ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة.