رئيس أزهر الغربية يتابع سير العمل بمعاهد قطور واختبارات الرواق بالمعهد الأحمدي

تابع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وبرفقته الأستاذ سعيد أبو حطب، مدير التعليم الابتدائي، سير العمل بمعاهد إدارة قطور التعليمية الأزهرية، ومن بينها المعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

وتفقد طلحة، معاهد العتوة البحرية الابتدائي، معهد فتيات العتوة البحرية الإعدادي، ومعهد قطور الابتدائي حيث تابع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، إلى جانب التزام المعلمين بالطرائق الحديثة في التدريس، ومتابعة الجداول الدراسية، وممارسة الأنشطة الطلابية والمسابقات بالمعاهد.

وفي ختام الجولة التفقدية اجتمع فضيلته بالعاملين بمعهد قطور الابتدائي، والمدرج بخطة الاعتماد للجودة، وناقش معهم الاحتياجات الضرورية للمعهد، وتوفيرها علي الفور، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لتذليل المعوقات الموجودة، وحث الجميع على التعاون وتنفيذ الآليات والضوابط لتحقيق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

كما تفقد فضيلته عدد من معاهد الفترة المسائية، اختتمها بتفقد اختبارات الرواق الأزهري بالمعهد الأحمدي بطنطا، حيث أدى الدارسون الاختبارات في (الفقه المقارن، مناهج المحدثين، مناهج المفسرين) وذلك في المراحل والمستويات التخصصية المختلفة.