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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فئات تستحق إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

فئات تستحق إضافة المواليد الجدد..يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، للتمكن من إضافة أبنائهم في حالة استحقاقهم والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة للأسر الأكثر احتياجًا.

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 بطاقات التموين

وهناك 5 فئات فقط يحق لهم إضافة أبنائهم على بطاقات التموين من أجل الحصول على الدعم الشهري الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ 64 مليون مواطن.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أسر الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

طريقة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنا 

النقر على أيقونة التموين.

- النقر على إصدار بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين.

- النقر على ابدأ الخدمة وتأكيد البيانات.

- اختيار عنوان شحن بطاقة التموين

- اختيار المحافظة ومكتب التموين، ثم النقر على التالي.

- ستظهر لك رسالة استلمنا طلبك بنجاح.

-  تتبع طلبك من خلال  بوابة مصر الرقمية

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الجريدة الورقية