إضافة المواليد على بطاقة التموين.. تعرف على الشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يمكن للمواطنين إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية، مع ضرورة اتباع خطوات المطلوبة لإتمام الإضافة بنجاح، وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين للتمكن من ضم أبنائهم للبطاقة التموينية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

- يجب أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

- يمكن للمواطن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

- أن يكون المعاش منخفض إلى 2500 جنيه.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

- يجب النقر على أيقونة التموين.

- يجب اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين

- إدخال رقم الهاتف والرقم السري.

- كتابة الاسم الأول للأم الوالدة

- النقر على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.