الرعاية الصحية تتلقى دعوة من الحكومة الإماراتية للمشاركة في يوم الصحة

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، لبحث سبل استمرار التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية، وبخاصة الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء، بالدكتور حاتم الورداني، موجهًا إليه الشكر على التعاون الدائم والمثمر لشركة استرازينيكا مع هيئة الرعاية الصحية، كشريك نجاح، وبما يعزز النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في تبني مفهوم الدولة الشامل وذلك بمشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية.

وبحث اللقاء، منجزات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية الخضراء، بما في ذلك مبادرات المستشفيات الخضراء، ومناقشة آخر تطورات مشروع الرعاية الصيدلانية الخضراء لاستخدام الأدوية ذات البصمة الكربونية الأقل لتعزيز أمن وسلامة صحة المرضى، بالإضافة إلى بحث توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية واسترازينيكا في مجالات الإدارة والتخلص الآمن من النفايات الطبية ذات الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام المستلزمات الصديقة للبيئة، وذلك بما يدعم عمليات التحول الأخضر في الرعاية الصحية والاستدامة البيئية.

وتطرق اللقاء، إلى منجزات التعاون الإستراتيجي بين هيئة الرعاية واسترازينيكا في مجالات مراكز التميز في أقسام القلب وعلاج الأمراض النادرة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لإطلاق أكاديمية استراكارديو لتدريب أطباء القلب، وتعزيز الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب، وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات المهنية والعلمية والتكنولوجية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية هيئة الرعاية في تعزيز فرص التدريب والتعليم الطبي المستمر لضمان تطبيق أحدث الممارسات الطبية العالمية في علاج المرضى داخل منشآتها الصحية.

وتلقى الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، دعوة من رئيس استرازينيكا مصر للمشاركة في جلسة نقاشية بعنوان "الاستدامة في الصحة الخضراء"، والتي تنظمها شركة استرازينيكا ضمن فاعليات قمة المناخ القادم COP28، والمقرر انطلاقه بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تلقي هيئة الرعاية الصحية دعوة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في يوم الصحة خلال قمة COP28، لافتًا إلى أن القمة فرصة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تبني مبادرات لتعزيز الرعاية الصحية الخضراء والاستدامة البيئية، وإبراز الإنجازات المحققة من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا الملف، وأهمها حصول عدد من المستشفيات التابعة للهيئة على الإعتراف الدولي كمستشفيات خضراء.

وأكد السبكي، أهمية المشاركة في قمة المناخ COP28 مشيرًا إلى أنها تمثل منصة تحاورية عالمية، لتعزيز فرص تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الرعاية الصحية الخضراء، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المشاركين بالقمة لإقامة مشروعات صحية خضراء ومستدامة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته باللقاء مع رئيس استرازينيكا مصر، وبحث سبل تعميق التعاون في مجال الرعاية الصحية الخضراء، وتعزيز المفاهيم البيئية المستدامة في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، ومثمنًا التعاون المسبق بين هيئة الرعاية الصحية واسترازينكا لإدخال أول نموذج لمستشفي متنقل أخضر في مصر تم مشاركته في قمة المناخ COP27.

وأكد السبكي، أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز الرعاية الصحية الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التعاون المستدام بين هيئة الرعاية الصحية واسترازينيكا سيسهم في تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق تقدم مستدام لصحة وسلامة المجتمع والبيئة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حاتم الورداني، رئيس استرازينيكا مصر، عن فخرهم للتعاون المثمر والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية، ودعمها المستمر لمشاركة القطاع الخاص من أجل النهوض والتطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مثمنًا نجاح نموذج الشراكات بين القطاعين الحكومي ممثل في هيئة الرعاية الصحية والخاص ممثل في استرازينكا من أجل بناء النظم الصحية المستدامة وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

وتابع الورداني: أنه نسعى لمزيد من التعاون مع هيئة الرعاية الصحية في ظل ما أحدثته من تطور غير مسبوق في قطاع الرعاية الصحية المصري، وتماشيًا مع رؤية استرازينيكا في اهتمامها بالتعاون وتعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية لتكون عضوًا مؤثرًا وفعالًا في المجتمع، مضيفًا أنه نسعد بطرح المبادرات الصحية مع هيئة الرعاية لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة.