"ارسم يا صديقي" ورشة فنون تشكيلية فى بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد

قام بيت ثقافة الجديدة في الوادي الجديد بتنظيم ورشة عمل فنون تشكيلية بعنوان "ارسم يا صديقي" بالتعاون مع مدرسة الزهراء الابتدائية. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني للمجتمع المحلي.

تأتي أهمية الورشة الفنية التشكيلية في اكتشاف وتنمية المواهب والمهارات الفنية لدى الطلاب، وتشجيعهم على التعبير الإبداعي عبر الرسم. يتواجد في الوادي الجديد العديد من المواهب الفنية الشابة التي بحاجة إلى بيئة تشجيعية لتطوير قدراتهم ومواهبهم الفنية. وتعكس الورشة رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم وتطوير المواهب الفنية في مختلف المجالات.

تضمنت الورشة تعليم الأسس الأساسية للرسم والتصميم، وتعريف الطلاب بأساليب التعبير الفني وتقنيات الرسم المختلفة. قدم الفنان المشرف على الورشة، ناصر شوقي، مجموعة من الأدوات والمواد الفنية للطلاب، مثل ألوان الزيت والأقلام الرصاص والفحم والألوان المائية، ليتمكنوا من إبداع أعمالهم الفنية بحرية وإبداع.

شارك العديد من الطلاب بفرحة وحماس كبيرين في الورشة، حيث عبروا عن أفكارهم ومشاعرهم الفنية من خلال الرسم. انتجوا أعمالًا فنية فريدة ومميزة تعبر عن هواياتهم واهتماماتهم الشخصية. كانت التجربة مفيدة جداً للطلاب، حيث استفادوا من الإشراف المباشر للفنان الذي وجههم وشجعهم على تطوير قدراتهم الفنية.

تعكس هذه الورشة تفاني الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم النشاطات الثقافية والفنية للمجتمع المحلي، وتعزز تبادل المعرفة والتعلم في مجالات الفن والثقافة. إن مثل هذه الفعاليات تساهم في إغناء الحياة الثقافية للشباب وتساعدهم على اكتشاف مواهبهم الفنية وتطويرها.

جانب من ورشة فنون تشكيلية

جانب من ورشة فنون تشكيلية

جانب من ورشة فنون تشكيلية