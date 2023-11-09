علاقة حب أو صداقة.. حقيقة ارتباط خالد النبوي بسلمي أبو ضيف

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أخبار ارتباط النجم نور خالد النبوي والنجمة الشابة سلمي أبو ضيف، وذلك بسبب ظهورهما في صور معًا وفي نفس الأماكن في دولة المكسيك.

وقال النجم نور خالد النبوي خلال تصريحات تلفزيونية ، إنه غير مرتبط حاليًا ، وأن ما يربطه بأي زميلة له هو علاقة عمل أو صداقة لا أكثر.

ويذكر أن نشطاء على السوشيال ميديا قد علقوا على ظهور النجم نور خالد النبوي والنجمة سلمى أبو ضيف في المكان نفسه بالمكسيك في شهرمايو الماضي، وذلك بعدما نشر نورخالد النبوي عبر "إنستجرام" صوراً ظهر فيها في المكان الذي ظهرت فيه سلمي أبو ضيف في الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص في "إنستجرام".

سلمي أبوضيف و خالد نور النبوي

‎من ناحية أخرى، ينتظر نور النبوي عرض فيلم "الحريفة" وهو أول بطولاته في السينما، ويشاركه فيه عدد من الفنانين، أبرزهم: أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يضم الفيلم نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، في تجربته الأولى بالتمثيل.

نبذة عن نور خالد النبوي

نور خالد النبوي هو نجل النجم الكبير خالد النبوي،وهو من مواليد11 يوليو 1997ممثل ، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج كوليدج بالولايات المتحدة الأمريكية.

خالد النبوي ونجله نور

بدأ نور خالد النبوي التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، وعندما عاد إلى مصر، التحق بورش للتمثيل، كما شارك في العديد من تجارب الأداء، والتي تم اختياره من خلال إحداها للمشاركة في مسلسل (الاختيار 2).

شارك في مسلسل (راجعين يا هوى)، وقبلها استهل نور عام 2022 بمسلسل الدراما الاجتماعية (نقل عام).

فاز نور خالد النبوي بجائزة أفضل ممثل شاب بتصويت الجمهور مرتين؛ إحداهما بمهرجان مجلة الدير جيست، والثانية بـمهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشر.

كما اختارته منظمة الأمم المتحدة سفيراً لمبادرة شباب بلد Shabab Balad، وهي النسخة المصرية من مبادرة Generation Unlimitedالدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة في المنطقة لأول مرة في 2021.