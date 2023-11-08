الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: سد النهضة أخطر الأزمات والتلويح بالعمل العسكري كان ضرورة

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

  قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن أخطر أزمة تواجه مصر هي سد النهضة الإثيوبي، منوهًا إلى أنه كان يجب الانسحاب من الاتفاق الإطار الخاص بسد النهضة والذي تم التوقيع عليه في عام 2015. 

  وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الخميس، أن مصر لها حصة تاريخية في مياه نهر النيل وكان يجب التلويح بالعمل العسكري في 2020 للضغط من أجل تحصيل المكاسب لمصر.

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 ونوه إلى أن التلويح بالعمل العسكري في الفترة الحالية أمر صعب نظرًا لأنه من المحتمل أن تغرق السودان ومصر، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن توسع من خطواتها تجاه أزمة سد النهضة والاعتماد على بدائل أخرى بعيدًا عن الاعتماد على المسارات الدبلوماسية فقط.

 

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