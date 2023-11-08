الخميس 09 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: "أرفض الإسلام السياسي نهائيًّا ومصر لا تتحمل وجود الإخوان"

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

 قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يرفض نهائيًّا وجه الإسلام السياسي في الحياة السياسية المصرية.

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 أضاف “يمامة” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأربعاء، أنه مع تطبيق القانون مع أي مواطن مصري وحسابه على أي جريمة يرتكبها باعتباره مواطنًا وطبقًا للدستور والقانون، ولكن في حال انتماء شخص فكريًّا للإخوان وأن يحمل أفكار تضر الدولة فلايد من قرارات احترازية ضده.

مصر لا تتحمل وجود الإخوان:

 تابع عبدالسند يمامة: “الإخوان أضروا كثيرًا ببلادنا خلال الفترة الماضية وعبر سنوات كثيرة"، معقبًا: ”مصر لا تتحمل وجود  الإخوان".

 في سياق آخر، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي: “إن الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر لها أسباب علينا دراستها حتى نتوصل إلى حل فعال”، مؤكدًا أنها عرض لمرض علاجه في يد المتخصصين.

 أضاف  خلال اللقاء نفسه مع الإعلامي شريف عامر أن علينا استدعاء المتخصصين في الاقتصاد الذين يعتبرون لدراسة الأزمة وحلها من جذورها.

 لفت إلى أن الدولار أحد أهم القضايا في مصر، منوهًا إلى أن ارتفاع سعره يرجع إلى استيراد مصر نحو 70% من احتياجاتها، وأن نسبة من المصريين تحولت إلى طبقة فقيرة في الآونة الأخيرة، مطالبًا بالنظر إلى الإصلاح السياسي قبل النظر إلى الإصلاح الاقتصادي.

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